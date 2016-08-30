鉛蓄電池再利用 創26億高產值

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(中央社記者余曉涵台北30日電)環保署今天表示，廢鉛蓄電池去年回收約7萬公噸，相當1年回收530萬顆廢棄的汽車用鉛蓄電池，回收率也高達93.65%。回收的廢鉛蓄電池還可創造約26億元產值。

汽機車裡的廢鉛蓄電池如果不回收，恐會造成重金屬鉛污染環境，更可能影響人體的神經系統，並造成貧血、腦部及腎臟功能受損等人體危害，回收不當甚至有可能造成當年二仁溪事件重演。

行政院環境保護署資源回收管理基金管理委員會副執行秘書吳孟兒說，根據統計，去年回收6萬9797公噸的廢鉛蓄電池，今年更可望突破7萬公噸，回收率高達93.65%。

吳孟兒表示，另外有約40萬顆（4800公噸）的車用廢鉛蓄電池有可能是未回收，也有可能是輸出國外。

以104年為例，回收原料鉛達5萬4500公噸，煉製鉛錠達4萬9000公噸，其產值約新台幣24億7000萬元；電池外殼破碎清洗浮選後，也可成為塑膠2次原料，可用於腳踏車踏板、工具手提箱等各種塑膠再生品，可創造1億元產值。

吳孟兒說，民眾家中有廢棄的汽機車也要儘快報廢，如果有廢鉛蓄電池，也應交由清潔隊處理，千萬不得自行拆解，避免廢酸液及重金屬鉛污染環境。1050830

(中央社)