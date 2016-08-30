詐騙車手逍遙法外 警憑2枚指紋逮到他

苗栗縣警局竹南分局追查一起詐騙案，被害人去年底遭騙取新台幣30萬元，採證人員憑藉當時一分假公文上遺留的2枚指紋，鎖定20歲薛姓車手，利用他返國入境時，當場拘提到案。

竹南分局今天表示，這起詐騙案發生在去年底，被害人報案指稱，接獲自稱高雄某醫院人員電話告知因身分遭冒用申請醫療保險，已報警處理，隨後又陸續接獲自稱高雄警方及檢察官的電話，指控他涉嫌洗錢，要求交付新台幣30萬元。

被害人當時因對方能準確說出自己姓名及身分證字號，不疑有他，四處向友人借錢湊足30萬元，把錢交付給自稱是台北地檢署監管科調查員的詐騙車手，幾天後才恍然大悟受騙，向警方報案。

警方表示，詐騙集團利用被害人被告知涉案而惶恐不安的心態，佯裝檢警要求交付金錢，還以「偵查中不公開」要求被害人不能說出去，最後由車手到超商領取偽造的「台北地檢署監管科收據」，再向被害人出示假公文，取得30萬現金後離去。

竹南分局偵查隊根據被害人提供的假公文仔細採證，採獲2枚可疑指紋，送內政部刑事警察局鑑定為20歲薛姓男子所有，經多次拘提未到案，發現薛男7月出境至中國大陸，經通報境管拘提，於29日返國入境時在機場當場逮捕。

薛男逍遙法外逾半年，發現警方到場詫異不已，雖坦承犯行，但聲稱是聽從周姓友人指使，與另一名不認識難子一起收取假公文向被害人取款；警方訊後依詐欺罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。1050830

(中央社)