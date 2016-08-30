紐西蘭500頭牛被偷 酪農驚呆了

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紐西蘭南島1座牧場最近發生離奇的偷竊事件，1名酪農發現自己500隻牛不翼而飛，嚇得說不出話來。

根據紐西蘭警方今天的調查報告，在這起南島牧場不可思議的犯罪案件，也許牛並非一口氣被偷走。

當地人則表示，這麼大量的牛隻失竊過去前所未聞。紐西蘭全國共有高達1000萬頭牛，是人口數量的兩倍以上。

至於受害酪農，根據他的朋友李菲林克（Willy Leferink）描述，他難過到說不出究竟發生什麼事。

美聯社報導，李菲林克說：「他完全驚呆了」「如果你弄丟75萬美元，你應該也會難過到沒辦法談這件事。」

李菲林克指出，每隻乳牛價值約1500紐幣（約新台幣3.5萬元），體重超過半公噸；鄰近阿什伯頓鎮（Ashburton）的這個牧場原本有1300頭牛，這500隻可能在7月初上次計算，到8月末這次的期間被偷。

他說，由於冬天的關係，那些牛無法泌乳，但這名酪農的確有留意到這些牛吃飼料的量不正常。

警方認為，這起事件可提醒酪農們應定期檢查圍籬並計算牲口數量。

資深警佐班菲德（Scott Banfield）聲明指出：「1個小偷不可能一口氣偷走這麼多牛，比較可能的狀況是有好幾個小偷，在一段期間內偷走這些牛。」

要把這樣數目的牛隻載走，拖運牛隻的拖車得裝載13趟。

他說，這些小偷想要銷贓恐怕不容易，因為每隻牛的耳朵上都有電子辨別標籤，雖然這些標籤可移除，但沒有1個誠實的商人會買沒標籤的牛。（譯者：中央社許湘欣）1050830

(中央社)