8成南韓大學生認為三星最能代表韓國

據南韓求職網站JOB KOREA今天公布的一項問卷調查結果，80.8%的南韓大學生認為最能代表韓國的企業是三星。

南韓聯合新聞通訊社報導，共有1484名大學生參與這項問卷調查，候選企業為52個民營企業，未包括國有企業。

調查顯示，80.8%受訪大學生認為三星最能代表韓國，排名第2至第5的企業依次是：LG（28.4%）、CJ（24%）、現代（18.5%）和現代汽車（15.8%）。

選擇三星為韓國代表性企業的理由，59.6%的人表示是因三星生產的產品獲得全球市場認可。另外，企業年銷售額（42%）、引領國家經濟成長（25.2%）、最高層經營者（14.2%）、擁有優秀人才（13.2%）等也都是上榜理由。

另外，受訪大學生認為當前韓國代表性產業有資訊通信（56.7%）、電子電器（34.8%）、汽車（29.4%）、建築（23.3%）、造船重工（21.1%）、文化產業（19%）。

據報導，大學生預測未來韓國代表性產業，排名第1的仍是資訊通信（52.1%），此外，文化產業（31.3%）的比重激增，其後依次為電子電器（22.8%）、飲食餐飲（18.3%）、生物製藥（17.9%）。1050830

(中央社)