百年戶政展 看懂阿公阿嬤光陰故事

身分證用於證明持有人身分，身分證歷經第一代到第六代的演變，新版中華民國身分證，至2006年底換發完畢，與以往不同的是，不再以顏色區分性別，表現兩性平權。

新北市民政局今天舉辦戶政創新成果展，陳列新北戶政百年發展以來的珍貴歷史文物，包括日本時代到民國初年的戶籍資料、身分證件，及早期戶政用語揭秘，帶領民眾看懂阿公阿嬤的光陰故事。

在這些有趣的文物中，時光彷彿歷史倒轉，這些光陰的歲月，讓五年級、六年級的民眾更感動。戶政文書及各項蒐集的器材工具，溯自日治時期，包括光復初期35年戶籍登記申請書，及戶口清查表。

身分證第一代到第六代的演變，可以看到手抄本的身分證、男女有別的男性墨綠色身分證與女性粉紅色身分證。民國36年的身分證，則是手抄本與印刷的綜合體，也有註記教育程度，相當有趣。

在戶政管理過程中，以往，對於民眾的生活習性、種族、甚至連是否纏小腳都在戶籍謄本中詳細記載。許多新世代年輕人看不懂日治時期戶政用詞，或台灣早期的特殊民政術語，記事使用漢字書寫，輔以日語、台語記載，有其特殊的歷史背景。

日本人以毛筆謄寫資料，泛黃的紙張滿是歲月痕跡，除註記省籍，還記載成員資料，例如：早年常見的裹小腳「纏足」一欄，則寫下是否纏足或已「解」；「種痘」欄是否種過牛痘或天花等紀錄，甚至，一共接種幾次都記錄。

「阿片吸食」欄則記載是否吸食鴉片；「職業」欄的「賣卜」代表是算命師、「左官」是泥水匠、「花摘」是採花工等，內容相當生活化。

日治時期戶籍登記漢字稱謂用語「螟蛉子」，代表為他姓所生之子過繼戶長，收養後，與本生家斷絕親屬關係。

除這些特殊欄位，當時許多取名和用語也相當有趣，例如「查某」、「罔市」的名字都很熱門，是當時的「菜市場名」，尤其稱謂，更是令人大開眼界，如妾、家婢生子等。

「媳婦仔」是童養媳，「庶子」，就是與妾所生的子女；「查媒嫺子」就是與家婢所生的子女，都反映出當時妻妾成群，甚至與奴婢一起生子的社會現象。

翻開這些百餘年歷史的戶口名簿，歷代轉變、各式相關的文書辦公用具，還有戶籍謄本簿頁、印鑑條、出生證明書、結婚證明書、門牌等的演進樣貌，帶領民眾走一趟戶政時光隧道。 1050830

(中央社)