北市鍋爐排硫氧化物變嚴 最快年底實施

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台北市環保局表示，今天市政會議通過加嚴北市鍋爐設施硫氧化物（SOx）排放標準，將由現行300ppm加嚴至50ppm，最快年底公布實施，屆時超標將開罰新台幣10萬到100萬元。

環保局說明，SOx是細懸浮微粒（PM2.5）生成的前驅物質，也是形成酸雨來源之一，SOx主要來自燃料燃燒排放，因此使用清潔燃料是減少SOx產生的根本方式之一。

環保局表示，北市的SOx排放量，約有62%是由鍋爐燃燒燃料產生，鍋爐燃料包括低硫燃油（俗稱重油）、柴油和天然氣，含硫量分別為5000ppm、10ppm、0ppm。

環保局說，一般家庭和商店多使用瓦斯燒熱水，但飯店或醫院對熱水和蒸氣的需求量大，常使用鍋爐加熱開水，所需能源大，業者可能選擇價格較低廉的重油燃料，相對也產生較大污染。

根據環保局調查，截至今年6月底止，北市列管鍋爐共205座，其中有51座使用重油燃料，分屬20家業者，包括台北榮總、馬偕護專、晶華酒店、福華飯店、寒舍餐旅、台灣菸酒的台北啤酒工廠、台鐵台北機廠等。

環保局表示，為提升北市空氣品質、改善酸雨情形，藉由加嚴SOx排放標準，預估北市SOx減量一年可達111公噸、PM2.5（細懸浮微粒）減量達一年5.6公噸，標準加嚴後，北市將是全國最嚴的鍋爐排放標準，

環保局指出，排放標準草案上午市政會議審查通過，將提報中央環保署審查核定，預計最快年底完成立法程序後公布施行。針對既存業者，新標準給予1年緩衝期，考量改用燃氣系統時可能涉及天然氣管線埋設工程，改用天然氣業者則可給予1年半緩衝期，屆時超標將開罰新台幣10萬到100萬元。1050830

(中央社)