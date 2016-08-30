全國環保盃桌球賽熱鬧開打 共29隊480人參賽

全國環保盃桌球賽在暨南大學隆重開幕，參賽隊伍與貴賓們合影；縣府秘書長洪瑞智(前左4)、環保署副署長張子敬(前右4)；縣環合局長方信雄(前左3)。（楊樹煌攝）

「全國環保盃桌球賽」在國立暨南大學熱鬧開打，有29隊480人參賽。（楊樹煌攝）

由環保署和南投縣政府主辦，為期3天的全國第28屆環保盃桌球錦標賽，今(30)日在國立暨南國際大學體育健康中心熱鬧開打，共有來自全國各縣市環保單位29隊480人參賽加，開幕典禮由縣府秘書長洪瑞智、環保局長方信雄、環保署副署長張子敬到場勉勵選手，並下場進行開球儀式。

今天的開幕式，由縣府秘書長洪瑞智、環保署副署長張子敬共同主持，並在熱鬧的埔里森巴鼓聲中揭開序幕；洪秘書長特別到場歡迎全國各縣市選手的到來，希望在環保局的妥善安排下，能讓選手賓至如歸，展現最佳實力，並期勉選手在比賽相互交流切磋球技之餘，也能盡情享受南投的好山好水及農特產品。

環保署張副署長指出，環保盃桌球錦標賽是從環保署成立之初就開始舉辦，每年由各縣市環保局輪流辦理，除讓各縣市環保人員有聯誼交流機會，也鼓勵大家運動強身，發揮團隊精神，讓工作更有效率。

今年開幕式，各參賽隊伍都進行隊呼表演，展現活力；此次賽程為期3天，自30日起至9月1日，比賽分為首長個人組、團體男子甲組和乙組及女子團體組4個賽制。賽期縣府並將安排前往日月潭進行環境教育訓練暨環保業務交流活動，讓參加人員能更深入認識南投。

(中時)