涉詐領健保費 馬光中醫執行長及中醫師等185人遭訴

屏檢偵辦馬光保健集團詐領健保費案，共起訴8人及緩起訴177人。圖為屏東市馬光中醫診所。（林和生攝）

屏東地檢署偵辦馬光保健集團詐領健保費案，查出集團執行長黃福祥為拉抬營收，以管考業績為名目，嚴厲指責未達標診所，使得旗下行政人員及中醫師以自己或親友健保卡衝高刷卡數，今日全案偵結，對黃及診所行政主管等8人提起公訴，並有177人獲得緩起訴處分。

屏檢發現，從2011年起，馬光院內員工在自家診所體系刷卡掛號，假就醫、未看診，再以不實病歷詐領健保給付。每人平均就診109次，有1人還高達308次，共計詐領健保費40萬9401元。

屏東馬光中醫診所陳姓行政主管就曾被要求，於診所週年慶，得備妥員工或親友健保卡，不必看診、逕為過卡，以衝高業績；且黃平常日還會打電話追問人數，嚴厲指責業績未達標，旗下員工擔心看診人數不理想，皆會配合看假診，連中醫師也陷入其中。

檢方比對健保資料發現，馬光保健集團自2011年6月起共22個月間，員工全年每周約固定看診2次，少則每月固定看診2次，但員工平均年齡32.82歲，皆是年輕體健青壯年。

今日全案偵結已依偽照文書、詐欺取財等罪，對黃福祥追加起訴，並對7名醫師、病患及行政主管另行提起公訴；其餘177名醫師與患者因犯後坦承犯行，諭知繳納1萬至15萬元、共計470萬元緩起訴處分金，而為緩起訴處分。

(中時)