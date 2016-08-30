洪瑞珍三明治 大腸桿菌超標下架

台中市衛生局稽查人員到洪瑞珍自由店抽檢三明治。(衛生局提供)

台中知名特產「洪瑞珍三明治」驚傳大腸桿菌超標，衛生局上月抽驗20件生菜沙拉與三明治，其中有10件不合格，經輔導後複驗，其中8家符合標準，但洪瑞珍生產的招牌三明治與大里區A-Bao永隆店的「田園什錦蔬菜盒」仍未過關，衛生局將開罰。

台中市衛生局指出，稽查人員7月19、20日，分別到台中市各區的烘焙坊、餐飲業與超商抽驗生菜沙拉、三明治等產品共20件，結果於8月初出爐，包括洪瑞珍三明治、大里區大買家麥當勞的「四季沙拉」、巴蕾麵包的「蛋營養三明治」與豐原區85度C的「火腿三明治」等共10件產品因大腸桿菌超標、未通過檢驗。

衛生局表示，為幫助業者配合食品安全規定，依規定派員對業者與相關製程人員進行輔導，但8月16、17日稽查人員進行複驗抽檢，結果於26日出爐，仍有洪瑞珍招牌三明治與大里區A-bao永隆店的田園什錦蔬菜盒，都因大腸桿菌群超過1100MPN/ml(g)，超過規定的1000 MPN/ml(g)，複檢未通過。

衛生局指出，大腸桿菌群超標與水源、溫度及人員、製程期間的衛生環境都息息相關，26日複檢結果出爐時，已要求業者針對該項產品立即下架，並將依違反食安法裁罰，應該會處以3萬元罰緩。

台中市議員吳瓊華則痛批，三明治的保存期限只有2至3天，衛生局檢驗結果出爐後，卻只要求針對該批產品下架，所有危害人體的食品都早被民眾吃下肚，甚至市面上流通的也不知道有無問題，根本是食安執行上的漏洞。

(中時)