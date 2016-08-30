北方四島領土談不攏 安倍擬改戰術對付普丁

解決北方四島領土爭端，日本政府已意識到，不能用普通方法對待俄羅斯，日相安倍（見圖）將採經濟合作方式，爭取日俄高層的互信。(美聯社）

為取回北方四島領土，日本與俄羅斯做了多次外交磋商，但迄今仍未取得成效。安倍政府已意識到，「不能用普通方法對待俄羅斯」，必須另闢蹊徑，改採經濟合作新戰術，不過，自民黨籍前閣員並不看好安倍的這場豪賭。

日媒《共同社》分析，日本在對俄羅斯的談判中，一直以歷史與國際法爭論北方四島的所有權，日本政府堅持北方四島「從未成為他國領土，是日本的固有領土」，並駁斥俄羅斯「通過二戰正當取得」北方四島的說法。政府相關人土形容這種談判戰術，猶如只投直線球是無法取得勝利的。

雙方雖然不斷通過副部長級磋商等方式展開討論，但俄羅斯堅持一貫主張毫不買帳，還反覆由政要登島、在周邊實施軍事訓練，宣示對北方四島主權的意圖昭然若揭。

日相安倍晉三希望透過先展開經濟合作，換取掌握談判關鍵人俄羅斯總統普丁的讓步。日方想透過支持普丁視為內政課題的遠東開發項目，增進日俄高層互信，為談判取得進展創造有利的條件。

然而，也有自民黨籍前閣員不具名指出，「俄羅斯可能會在經濟合作中獲益後走開，這樣領土問題恐怕會被擱置」。事實上，小泉純一郎、麻生太郎等歷任首相也曾將經濟合作視為契機，期待能與領土談判同時推進，但談判未能按照預定目標推進，當時經濟合作的構想很大程度也停留在「紙上談兵」。

此番對俄政策的改絃易轍，是否能解決北方四島領土的爭端，恐怕是安倍首相的一場豪賭。

(集團連線報導)