兆豐疑洗錢案 林全：成立督導小組 副院長林錫耀主持

行政院長林全30日針對「兆豐銀行紐約分行疑涉洗錢案」舉行記者會。（姚志平攝）

針對兆豐銀行紐約分行涉洗錢一案，行政院長林全在下午4時舉行記者會，表示將責成副院長林錫耀成立「督導小組」，督導金管會、法務部，「我們一定會以沒上限的方式，盡速查明」。

林全說行政院將在最短時間內要求金管會釐清事實，徹查相關人員與責任，另外關於司法調查部分，特別是各界關切沒申報的可疑帳戶，會請法務部檢察單位務必在最短時間內釐清。

林全指出，行政調查部分包含「人」和「事」。人的部分，金管會已經約談28位主管，逐步釐清相關當事人的責任，這些責任釐清後會要求盡快對外說明，並予以處理。外界對於「事」的質疑，包括洗錢、掏空等疑慮，也會請金管會針對兆豐金檢做適當處理。

林全表示，將會成立督導小組，督導金管會、法務部的進度、事實，由副院長林錫耀主持，主要工作是各界疑慮的部分，經過整理討論後，交給法務部、金管會要求進一步調查和釐清。

對於兆豐自己人查自己人的問題，林全表示，現在調查包括法務部以及金管會，不是靠兆豐自己查。徐董赴美是因為州的金檢單位裁罰，後續還有很多程序。紐約分行目前的管理有可能會發生在美國其他分行，因此徐董盡速和美國監理機構報告。總經理部分，也是因為兆豐案引起重視，尤其巴拿馬。所以總經理必須到巴拿馬向當地監理機關報告。

林全說，待危機處理告一段落，行政責任一併檢討。「這件事情各界有這麼多疑問，我們一定會以沒上限的方式，盡速查明，讓社會能夠理解。」

(集團連線報導)