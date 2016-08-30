大提琴家張正傑 為身障者量身打造輪椅歌劇院

大提琴家張正傑將以輪椅為主題，舉辦「輪椅歌劇院」，邀請輪椅族一起在無障礙空間聆賞動人的音樂會。今年邀請女高音蔣啟真、男高音穆福淳演唱，並以弦樂四重奏的方式伴奏，藉由精心設計的演出曲目、搭配幽默的引導與呈現方式，讓大家聽見歌劇動人的旋律。

張正傑對於古典音樂普及化有非常多的創意，2013年因為思考到坐輪椅的朋友們無法享受到最好的音響與畫面，發想策畫了輪椅族音樂會，至今已經成為輪椅族朋友引頸期待的活動。張正傑表示，對於身障朋友來說，能夠舒舒服服坐在自己熟悉的輪椅上，聆聽音樂會，應該是生活中很重要的文化活動，希望這樣的音樂會能夠服務更多的輪椅族朋友，一起親近古典音樂。

今年音樂會地點仍是台北市中山堂光復廳，無固定座位的特點正是張正傑選中這個場地的主因，張正傑說，他很感謝中山堂管理所，不但願意合辦本場音樂會，也願提供許多無障礙友善設施的改善與協助，讓這場輪椅族朋友限定的音樂會成為輪椅族圈內的盛事。

今年音樂會將由女高音蔣啟真、男高音穆福淳擔任獨唱與對唱，並由小提琴家林天吉、梁茜雯、中提琴家蕭雨沛、大提琴家張正傑組成弦樂四重奏一起演出，透過張正傑幽默的引導，讓現場觀眾可以一次聽到歌劇經典歌曲。

張正傑的輪椅族音樂會「輪椅歌劇院」將於9月4日下午三點舉行，地點在台北市中山堂光復廳。音樂會為公益性質採免費報名、索取電子票券，即可入場。報名請上KKTIX─2016年張正傑輪椅族音樂會「輪椅歌劇院」。

(中時)