東森購物到全家 虛實整合創商機

森森百貨總經理（右起）與全家便利商店總經理薛東都在掃瞄QRcode的電視屏幕前合影。（圖／張佩芬）

電視購物業者－東森購物在今天與連鎖便利商店－全家便利商店結盟合作，期盼虛實合作智慧結盟。推動O2O合作模式的「東森TV Outlet」專案，整合線上與線下，將實體商務與電子商務做結合，記憶枕、硬殼背包只賣1百元。

「東森TV Outlet」在全家便利商店架設電視屏幕，播放超值的東森購物嚴選商品，以每支一分鐘的短視頻輪流呈現給客戶，每支短視頻上有相對應的商品QRcode，供客戶掃描，直接進入東森購物網，以進行後續的購買動作。

第一階段會先在台北市、新北市共7間全家店舖設立「東森TV Outlet」：台北新信德店、台北萬中店、汐止宏國店、中和新興店、中和佳和店、板橋新雅店、板橋中勝店；預計到明年2017年第一季止，共約150家全家便利商店會架設「東森TV Outlet」。

雙方今年六月時即已攜手開展合作計劃：互相在彼此的線上商店成立店中店，並搭配相互導流的行銷活動，以替對方導入更多來客。

在商品的挑選方面，除了秉持著一貫的東森嚴選精神，「東森TV Outlet」更是一個TV outlet概念的具現，提供低於市場價格的嚴選商品，便利的下單方式，以及送貨到府的貼心服務來吸引客戶。第一波商品包括「Kappus 墨角藻緊緻嫩白皂(5入)」，市價1,845元，東森TV Outlet價只要369元；熱銷的「Dream Bra內搭蕾絲無鋼圈內衣(2件)」，市價1,380元，東森TV Outlet價為520元，平均一件無鋼圈內衣只要260元！還可以直接送到家，省錢又省力，真的是買到賺到！

更好康的包括，東森購物在「東森TV Outlet」開幕期間祭出別處絕對沒有的破盤優惠價：市價1,980元的「Memos經典輕便手提托特包」、市價1,480元的「Rowana尊爵風格硬殼背包」、市價990元的「LooCa吸濕排汗人體工學記憶枕」、以及市價990元的「氣壓紅酒開瓶器」，東森TV Outlet價竟然都只要100元！限量優惠，要搶要快。

歡慶「東森TV Outlet」上線，9月時來全家便利商店與東森購物幸福相遇！只要來「東森TV Outlet」觀看影片，掃描影片內的QRcode並成功下單者，東森購物就送「哈根達斯甜蜜冰淇淋」一份，讓你也擁有第一口的幸福！另外還會送東森購物價值5,200元的折價券喔！

全家行動購中的東森嚴選館，主要是以內衣褲、保健產品、日常用品為主；而東森購物網中的全家旗艦店，主要商品為食品，包括蛋糕、海鮮等。森森百貨總經理彭鴻珷表示：全家便利商店的客群多為15~35歲的人士，而東森購物網的客戶年齡則多介於35~55之間，彼此客戶群重疊率低；策略性的合作除了可以互相導客，增進兩家不同客群的流動，亦可以替彼此增加不同的產品線，更加能滿足消費者一站購足的概念。

東森購物與全家便利商店虛實合作，智慧結盟，線上與線下，更加落實全家便利商店與東森購物這二品牌在消費者心中「便利」、「隨時隨地都在」的形象。

東森購物致力朝向全方位購物平台邁進，此次結盟不將只是O2O導客合作，東森購物更會進一步將東森集團累積超過880萬名的會員資料，透過東森科技大數據分析，以及DMP技術(Data Management Platform數據管理平台)，透過定位系統，精準鎖定合適、有需求的客群，再利用定位簡訊、EDM、App等工具去做行銷宣傳，導客到全家便利商店。在不遠的未來，還會有更多的異業結盟，以提供更好、更精確的服務給尊貴的客戶，將服務全面升級，做到更好！

東森購物成立至今已經來到了第17個年頭，是全台灣第一家首創直播式銷售的電視購物，擁有廣大的會員數以及多樣化的虛擬銷售平台，包括電視、網路、型錄及行動購物APP；全家便利店近年積極搶攻電商經濟，推出「全家行動購」電商平台，瞄準電商市場，擴大網路銷售平台，期盼打造便利商店之外的第二賣場。兩強的策略結盟令人相當期待！

(工商)