2016高雄市原住民族聯合豐年祭 9／3週末登場

2016高雄市原住民族聯合豐年祭 9月3日週末登場。（吳江泉攝）

2016高雄南島文化博覽會系列「高雄市原住民族聯合豐年祭儀」活動，9月3日星期六自上午9時到下午5時在高雄左營海軍運動場登場。

原民會主委谷縱表示，高雄擁有獨特而精緻的族群文化，目前設籍的原住民人口數已超過3萬2000人，16族族群皆在這裡落地生根，原住民文化多元且豐富。為展現本市精采多元的原住民文化風貌，高雄都會區原住民聯合豐年祭活動，每年都有一族群為代表，今年以布農族為主題族群，將共同呈現小米進倉祭儀，於9月3日星期六自上午9時到下午5時在高雄左營海軍運動場登場。

谷縱說，當日上午有布農族進倉祭、各族群祭儀展演及聯合豐年祭典傳統大會舞，下午還有原住民傳統體技能競賽有摔跤、射箭、撒網、拖拉檳榔葉競速等，及全天的原住民農特產品與手工藝品推廣展售會。這次豐年祭儀活動共有近37個社團、同鄕會參加，19場族群展演，也首度邀請小林村移居杉林區日光小林的大武壠的族人一同參與。

而為讓市民近距離接觸原住民族文化，當天現場也安排布農族文化體驗，包括搗小米、薑黃植物染、傳統打陀螺及弓琴共六項體驗等，並提供民眾文化體驗卡，完成體驗者贈送Andaza紙卡筆筒，另外民眾於會場內持手機下載「e啦原住民」APP程式或於FB打卡，前往服務台即贈送活動主題扇，現場也有100攤的原住民農特產及文創產品展售，邀請大家一起分享族人豐收的喜悅。

為方便民眾前往活動現場，當天於高捷世運站提供會場往返接駁車，自上午6點30分到下午6點30分每7分鐘一班次，歡迎民眾9月3曰上午9時到下午5時搭捷運到高雄左營海軍運動場參與，體驗多元的原住民文化。

(中時)