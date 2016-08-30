年輕師獲師鐸獎，盼拉起每位貧困學生

明正國中教師陳盈吉以不到40歲之姿獲得師鐸獎殊榮。（林和生攝）

明正國中教師陳盈吉以活潑方式分析科學教育，深受學生愛戴。（林和生攝）

被譽為台灣教育界奧斯卡的師鐸獎，今年屏縣得獎者明正國中教師陳盈吉，以不到40歲之姿，創下最年輕得獎者紀錄，他坦言，因為家境不好，求學過程中遇到許多老師鼓勵，讓他奮發向上、進而脫貧，如今以自身經歷投入教學，希望拉起向他一樣困境的學生。

38歲陳盈吉說，自己出生屏縣農村，家境十分清貧，父母常為經濟問題爭吵；許多同儕也跟他一樣，日子過得不好，不過幸運的是，求學路上遇到許多老師，時常叮囑他們，唯有靠著努力，才有機會翻身。

他靠著苦讀當上老師，更在因緣際會下於屏東地方法院擔任假日輔導教師，陳盈吉說，那裡每個孩子全身刺龍刺鳳，嘴裡滿是檳榔渣，就像他每個走偏的同學一樣；他耐著性子為大家上課，起初一、兩節課課堂上還鬧哄哄，漸漸地大夥開始安靜下來聽他講課。

「有時候一句話就可能改變一個人一生」，曾經一次逛菜市場，遇到一位曾經在法院授課的學生，對方靦腆問好，說出當時聽到老師一句話，「不要讓家人擔心」，讓他驚覺回頭，現在在市場幫長輩賣菜，陳盈吉說，這就是教育最迷人的地方。

把每個處於困境的學生拉上來，就像拉回自己同學一樣，陳盈吉說，老師，是一種志業，得獎與否，不能用任何量化結果來評斷一個老師的優秀，他只是比較幸運，也會用感恩心情在教師節當天前往領獎。

(中時)