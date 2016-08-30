明倫國小變公宅 北市規劃380戶

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台北市今天宣布明倫公共住宅智慧社區統包工程招標案起跑，副市長林欽榮說，閒置4年半的明倫國小，歷經廢校及都市變更程序後，由都發局規劃380戶公宅，興建地上11層建築物。

都發局說，「大同區明倫公共住宅」為住宅政策推動標竿計畫，基地面積約8639平方公尺，原址為大同區明倫國小，因應少子化，經歷廢校及都市計畫變更等程序後，由都市發展局規劃建置公共住宅。

明倫公宅規劃興建地下2層地上11層建築物，可提供公共住宅380戶，房型可分為一房型10到12坪、二房型16到18坪、三房型22到25坪，統包發包金額約新台幣16.5億元。

都發局並納入智慧電網及智慧三表，包含水表、電表及瓦斯表，且公宅有智慧建築銀級標章、綠建築銀級標章、無障礙住宅標章及耐震標章，也會把部分校舍建材、圍牆及老樹融入設計。

明倫公宅未來會在開放空間設置健康跑道，屋頂規劃城市農園及休憩空間，也會結合現有明倫創造力學園，並於低樓層提供青創園區、社區日間作業設施等，另設立幼兒園、公共保母服務、托育服務。

林欽榮表示，台北市計畫4年興建2萬戶公共住宅，已宣示打造一定比例的智慧型公共住宅，透過智慧科技的應用，使居民在安全、健康及舒適便利等方面能接受到更及時與全面性的照護。

都發局說，目前也積極推動蘭州斯文里整宅公辦都更案，為協助居民在地安置，透過明倫公宅作為優先中繼住宅，可說是公辦都更與公共住宅市府政策標竿。

都發局表示，30日公開閱覽，預計9月辦理上網招標，歡迎各界踴躍投標。1050830

(中央社)