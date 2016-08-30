新北推戶政業務合作 代換護照省時省力

新北市府民政局長江俊霆表示，近年推動戶政業務跨單位合作，整合健保、電力公司、瓦斯公司、自來水公司、壽險等70餘個單位，並增加代換護照服務，讓民眾更方便。

市府民政局今天舉辦戶政資料成果展，展出從日治時期至現代的戶口名簿、身分證、出身證明、結婚證明、門牌等，在不同的時期的戶政紀錄中，觀察時代的演變。

新北市長朱立倫表示，看到以前樣式的戶政資料，有時光倒流的感覺。在這次成果展中，不僅發覺現代科技對生活的改變，也能看到戶政發展歷程，與因應不同時代的政策變化。

其中，有些文物歷經多次重整與修復，展品都是新北重要的戶政文化資產，

江俊霆表示，首創的戶所代換護照服務，節省民眾超過83萬小時；今年更推出「移動的戶所」服務到家，讓偏鄉市民簡單享受戶政服務。

成果展中，戶政文書及各項蒐集的器材工具溯自日治時期，民眾除觀看戶政歷史文物外，現場也會有導覽員解說戶政歷史文物解說，並在每天中午及下午，有兩個時段辦理戶政小常識「轉轉樂」有獎徵答。

戶政成果展在新北市政府1樓，8月30日展出至9月1日，對戶政歷史文物有興趣的民眾，可以前往參觀，共同見證戶政歷史的發展。1050830

(中央社)