鴻海產品專理 向供應商索賄遭判刑

鴻海公司柳姓產品專理，聲稱不用經過內部審核，能讓某科技公司成為供應商，但要求台幣1000萬作為報酬，該科技公司詹姓負責人信以為真，陸續支付台幣260萬「前金」，允諾每筆交易的毛利35％作為「後謝」，但詹遲遲等不到鴻海的訂單，整起內鬼貪汙事件因而爆發，士林地院判決柳有期徒刑6月，緩刑3年，不法所得除了還給被害人之外，其餘依法沒收。

柳姓專理，負責生產電源供應器的業務，從2012年2015年2月間在鴻海任職，當他得知某科技公司，想要將光收發器銷售給鴻海，又不懂該如何成為鴻海集團供應商，柳謊稱他能夠幫忙處理，但必須支付人民幣200萬疏通「關節」，以及每次採購的毛利額35％作為回扣。

雙方討價還價，詹於是在2013年底，先提供10萬元當做「見面禮」，接著陸續支付250萬，柳又謊稱，已經取得供應商資格，要求詹支付鴻海員工到大陸出差的費用，總計人民幣6萬5000元，詹匯款後，遲遲沒有收到鴻海的訂單，經過半年多，詹主動向鴻海公司法務總處提出檢舉。

判決指出，柳正值壯年，以不正當的方法獲取財物，審理期間已經與被害人達成和解，允諾按期償還150萬，其中30萬已經支付，尚有悔意，判決有期徒刑6月，宣告緩刑3年。

(中時)