兆豐銀疑涉洗錢 林全指示成立督導小組

行政院長林全今天表示，針對兆豐銀行紐約分行疑涉洗錢案，他指示行政院副院長林錫耀主持督導小組，督導法務部及金管會，「徹查責任，沒有上限」。

林全表示，有關兆豐銀行紐約分行日前受到紐約州金檢機構裁罰，令人遺憾且痛心，國人有相當多質疑，因此有必要說明。行政院一定會在最短時間內要求法務部、金管會釐清事實，徹查責任，沒有上限。

林全表示，司法調查部分，有關沒有申報的可疑帳戶到底是什麼情況，會請法務部檢察單位在最短時間內釐清。行政調查部分包含「人」和「事」。人的部分已約談28位主管，逐步釐清事件當時責任。這些責任釐清後，會要求金管會儘快對外說明，並針對有關部分予以一定處理。

他表示，外界對於「事」的質疑，包括洗錢及掏空問題，也會請金管會針對兆豐金檢做適當處理。為了讓各界對有關疑慮不至於長期懸疑，將會成立督導小組，督導法務部及金管會相關調查進度及事實，由副院長林錫耀主持，針對各界疑慮，經過討論交給法務部及金管會進一步調查釐清。

林全下午親自召開「兆豐銀行紐約分行疑涉洗錢案」記者會。林全與行政院副院長林錫耀、法務部長邱太三、金管會主委丁克華、副主委桂先農共同出席記者會。

兆豐金融控股股份有限公司旗下兆豐國際商業銀行股份有限公司紐約分行因涉洗錢，在美國紐約州金融服務署（DFS）首季一般業務檢查中，被指控西元2012年涉及違反銀行保密法及反洗錢法，遭重罰1.8億美元（約新台幣56.5億元）。1050830

(中央社)