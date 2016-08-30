南區銀髮中心 「銀」響力團隊招募起跑

南區銀髮中心「『銀』響力團隊」招募活動起跑。（吳江泉攝）

為鼓勵更多具專業知識技能且有意願以公益參與方式提供服務之銀髮族，加入勞動部高屏澎東分署南區銀髮人才資源中心「『銀』響力團隊」的行列，今(30)日舉辦招募起跑活動。南區銀髮中心主任劉岳屏致詞時表示，因應我國高齡人口逐年增加的趨勢，銀髮人才勞動價值再回饋是社會進步的一大助力，期待能帶動銀色勢力崛起，打造世代交流、青銀共融的新職場，歡迎更多銀髮人才加入團隊一展長才。

21世紀是「知識經濟」的時代，若能妥善運用銀髮年長者的知識與智慧，將擁有巨大的競爭優勢。為活絡高屏澎東轄區銀髮勞動力資源，鼓勵銀髮人才重返職場貢獻專長，勞動部高屏澎東分署南區銀髮人才資源中心特成立「銀響力團隊」，今(30) 日在南區銀髮人才資源中心舉辦招募起跑活動，現場不僅播放「不老時代」銀髮微紀錄影片，同時邀請6位積極參與銀髮中心活動的銀力夥伴，為銀響力團隊招募活動擔任代言，一起在活動版上簽名誓師，為活動揭開序幕。

勞動部高屏澎東分署南區銀髮中心主任劉岳屏表示，南區銀髮人才資源中心自今年4月中旬營運以來，積極推動銀髮人才勞動價值再運用，鼓勵銀髮族重返職場服務社會、協助探索符合他們期待的職涯，讓他們能有一展長才發光發熱的舞台!而在服務過程中發現，能發揮所長貢獻一己之力、投入社會參與是銀髮一族最重視的。

今天參與「『銀』響力團隊」準團員們，本身都具有專業知識或技能且願意以公益參與的方式拋磚引玉、分享自身的經驗與專業知能，期待透過招募活動，可以找到更多和他們一樣的銀髮族，一起加入「銀響力團隊」，不僅能讓我國略低於鄰國的銀髮勞參率急起直追，也能鼓勵更多銀髮族再次投入勞動市場，讓上一代的勞動價值得以傳承與延續，下一代的青年可以學習、追隨與成長!

銀響力團隊創始成員之一的高武雄，現為西服店老闆，他將傳統手工西服製作產業結合網路行銷，成功開拓事業榮景，並以自身真實故事協助銀髮中心拍攝微紀錄片，是遇到產業變革，努力學習跟上時代浪潮的銀髮族代表之一。

他說，自己從事西服工作超過50年，看到許多產品在網路上創佳績的故事，就想在網路世界上為西服市場找出路。「逃避時代的變化不如接受它」，於是今年66歲的高武雄，學電腦、學行銷，把手工西服的美好透過網路傳遞，原先自己一人工作室月銷售額只有五萬元，現在有20名員工年營業額超過2500萬元，這些轉變，都是因應時代調整自我的結果。高武雄說「社會成就了我，現在是我回饋的時候!」，他願意把自己的經驗及技術分享給更多朋友，很希望能略盡棉薄之力，讓社會勞動力更展活力。

對商業日文、日本商業文化、貿易業務有所鑽研的林秀美女士，職涯資歷豐富，曾自行創業開設日本料理店，8月期間也受銀髮中心邀請辦理「日本商場你我他、感受職場大不同」課程與銀髮一族分享經驗。自身是台日混血的她說，從小在家就以日文為主要溝通工具，因此她只是比大家多熟稔日語，也很高興有「銀響力」這個舞台讓她發揮所長，「手心能向下時，要感謝讓你手心向下機會的人」來自母親的訓誡，也是她謹記的做事原則，因此她感謝有機會能貢獻所長，也期望更多人來參與，大家形成一個互助的團隊，讓銀髮人生更為璀璨、更具意義。

提升高齡者勞參率是政府協助產業的重要勞動策略，南區銀髮人才資源中心正式對外營運後，著手開發國內銀髮人才資源更是協助銀髮重返職場的重點工作，銀髮人力已不只是未來勞動力的趨勢，他們寶貴職場經驗與內涵更是重要的價值所在。

歡迎年滿55歲以上或已退休，有熱忱、使命感，願意從事公益服務的銀髮族，且具備大專院校或專門技術職類授課經驗、中高階主管或專業職務滿6年以上或有過創業且經營2年以上經驗者，一起加入「『銀』響力團隊」，招募時間為即日起至105年10月15日止，歡迎有意者可直接洽詢南區銀髮人才資源中心07-2222-778。

(中時)