佳里農會牛蒡茶包 秋節解膩

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佳里農會利用當地特產製作牛蒡茶包。(莊曜聰攝)

佳里農會的牛蒡茶。(莊曜聰攝)

佳里農會繼麻油後，再結合在地作物牛蒡，推出自有品牌的佳農牛蒡茶包，並趕在中秋節前上市，首批生產700盒，在農會超市、網站上販售，若市場反應良好，明年將會向農民契作收購，並成立加工廠自製推廣。

佳里農會總幹事黃政村表示，當地適合栽種牛蒡，農會也成立產銷班在專區栽種，全盛時期近400多公頃，目前約50公頃左右，大多供應生鮮市場或加工成牛蒡絲、牛蒡茶，農會為強化品牌行銷，決定比照麻油，推出「佳農」牛蒡茶。

黃政村說，第一批牛蒡茶包委託加工業者製作，選用栽種150天以上，長度80公分、直徑2公分以上的「黃金牛蒡」，經過乾燥、烘烤、切削、裝填製成茶包，但今年受到寒、雨害影響，牛蒡產量跟品質銳減，要挑選適合的牛蒡並不容易，因此首批只生產700盒。

農會推廣部人員指出，不到半個月就是中秋節，民眾吃多月餅、烤肉等油膩食品，很適合來杯牛蒡茶解膩，而且熱飲、冰飲都可以，即日起在農會超市、網站都能訂購，每盒價格250元，優惠價格2盒450元。

黃政村指出，除了推廣品牌商品外，佳里農會正在整修飼料廠房，將作為胡麻油製作工廠，由於飼料場面積近2公頃，未來也朝觀光工廠路線規劃，期望與鄰近的蕭壠文化園區結合，提供民眾更多休閒選擇。

(中時)