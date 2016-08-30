高市太陽光電計畫 獲西太平洋健康城市獎

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高雄市長陳菊（中）頒發「光電智慧建築標章認證」，肯定他們在智能建築方面的努力。（吳江泉攝）

為讓高雄從重工業城市翻轉為宜居城市，高雄市工務局提出高雄厝和太陽光電計畫，獲得世界衛生組織西太平洋健康城市聯盟AFHC韌性計畫的創新發展獎；市長陳菊今天並頒發11個光電智慧建築標章認證給設置光電的優質建築物。

工務局長趙建喬指出，韌性計畫創新發展獎的專案，包含「高雄厝」及「太陽光電」計畫，因計畫對於城市規畫及永續環境健康城市建構卓越而獲得肯定。

他說，高雄厝計畫目前已進化至2.5版，綜合綠建築及橘建築的概念，以永續環境為出發，反映在地自明性，貼近生活的創造宜居環境，兼具政策性及鼓勵性，對於高雄永續健康建築行動有卓越成效。

他指出，太陽光電計畫是透過市府跨局處成立推動太陽光電推動委員會，結合專業團體與社區參與，創設太陽光電政策工具、太陽光電結合容積獎勵，透過審議政策要求設置光電，來深化公有建築屋頂設置太陽光電，並以建置太陽光電示範區等手段來建構高雄低碳的光電城市，將於2018年底達成150MW目標。

今年通過光電智慧建築標章認證11個專案，有4個銀級標章分別為高雄國際航空站、高雄捷運北機廠第一型太陽能電廠、光德寺、真安照顧中心；7個銅級標章為高永建設的榮總花伴、勵鉅公司、韋奕工業、皆舜實業、豐鵬工業、泓翔企業及開富食品公司等建物。

(中時)