立院議事直播 司委會最熱門

立法院最新統計，議事直播各頻道觀看人次，以司法及法制委員會逾57萬人次最熱門；最冷門是8萬2000人次的交通委員會。立法院106年預算書指出，新會期繼續公益無償轉播議事。

根據立法院網站公布最新議事直播各頻道觀看人次統計表，時間從4月8日開播日至7月26日，合計有259萬6207人次看議事直播，觀看人次以過去最冷門的司法及法制委員會高居首位，成為民眾最關心的頻道，總計有57萬438人次；其次，院會有49萬8248人次；第三名的是內政委員會34萬3478人次。

其他依序為教育及文化委員會、社會福利及衛生環境委員會、外交及國防委員會、經濟委員會、財政委員會，交通委員會則在8個常設委員會中敬陪末座。

中華民國106年度中央政府總預算案立法院單位預算書今天送抵各立委國會辦公室，預算書指出，為落實國會公開透明原則，國會頻道試辦案4月8日正式開播，委託八大電視台、冠軍電視台及民視電視台等3家業者，以公益無償轉播立法院議事實況。

預算書中指出，6月6日立法院長蘇嘉全親自主持期中檢討會議，持續爭取與3家電視台合作，同意第9屆第2會期繼續公益無償轉播立法院議事。1050830

(中央社)