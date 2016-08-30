手工棉被製作體驗夯　重現「棉被窟」風情

手工棉被製作體驗，吸引各地民眾前來參與。(莊曜聰攝)

親子體驗手工製作棉被，相當有趣。(莊曜聰攝)

民眾可把親手製作的純棉棉被帶回家。(莊曜聰攝)

台南將軍早期曾有「棉被窟」之稱，有七成左右的棉被都是將軍生產，也是重要棉花產地，隨著產業外移逐漸沒落，迄今約剩近20間業者，繼續支撐或轉型，台南市經濟發展局結合業者，利用生產旺季前，舉辦手工棉被DIY體驗，讓民眾更了解這項產業。

台灣在日治時期種植棉花的面積曾達到6000多公頃，50多年前棉花產量還有3700多公噸，也造就了台灣紡織業王國的地位，後來開放棉花進口，加上產業出走潮等因素而沒落，曾號稱為棉被故鄉的將軍，也僅存20家棉被工廠，其中還有3家因無人接棒，也將結束營業。

南市經發局向經濟部爭取經費，推動「台南市將軍區棉花產業發展計畫」，第一步先復育棉花田，再加強生產業者的行銷面，讓消費者實際體驗產業價值，從「價格戰」轉為「價值取勝」。

從8月初開始，結合將軍區內冠和、建興、建成三家仍保有手工製作純棉棉被的業者，推出手工DIＹ的製被體驗，在沒有電扇、冷氣的環境中，民眾在業者指導下，親身參與從梳棉、鋪棉到縫製被套等過程，感受製作者的辛苦與用心，了解寢具的真正價值，生產者透過與消費者的直接互動，也再次燃起對產業的熱情。

經發局表示，由於活動頗受好評，加上離生產旺季還有一個月，在三家業者配合下，決定將延長活動時間到9月底，民眾可自選假日或平日前來，兩人可體驗一床，四床即可成團，相關資訊可上「臺南-將軍好棉(man)」臉書粉絲團查詢或電洽0925-028-633林小姐報名。

(中時)