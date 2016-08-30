亞洲盤油價 周二反彈

我要評比

油價繼周一重挫後，周二在亞洲盤反彈上揚，不過由於全球供給過剩疑慮猶存，使得漲幅受限。

周一兩大原油指標雙雙重挫，歸因於聯準會官員釋出今年可能升息的訊息，帶動美元大漲，油價下跌。

投資人趁勢逢低買進，周二美國西德州中級原油攀升0.3％，報每桶47.25美元，布蘭特原油上升0.5％，報每桶49.48美元。

(工商)