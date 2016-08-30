亞洲盤油價 周二反彈 2016年08月30日 16:59 工商 陳怡均 小字型 中字型 大字型 點閱76 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 油價繼周一重挫後，周二在亞洲盤反彈上揚，不過由於全球供給過剩疑慮猶存，使得漲幅受限。周一兩大原油指標雙雙重挫，歸因於聯準會官員釋出今年可能升息的訊息，帶動美元大漲，油價下跌。投資人趁勢逢低買進，周二美國西德州中級原油攀升0.3％，報每桶47.25美元，布蘭特原油上升0.5％，報每桶49.48美元。(工商) 關鍵字：原油、美元、油價、亞洲、重挫 點閱76 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 下一則：歐習9.3杭州進行最後會晤 上一則：北方四島領土談不攏 安倍擬改戰術對付普丁 相關新聞 《國際油價》美伊情勢緊張，週四NYMEX原油期貨反彈逾1％ 文字 董座遭約談 易華電重挫13% 文字 台股一度重挫逾百點 收盤小跌力守9100點 文字 煉油廠歲休季 法人：油價整理機率高 圖片 社論－探究新政府執政困境系列四》務實與現實 解聲望重挫之危 文字 發表意見(0)