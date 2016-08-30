亞洲男籃挑戰賽 總教練：換血有陣痛期

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亞洲男籃挑戰賽中華隊名單今天出爐，總教練閻家驊表示，名單大多是年輕球員，這次主要目的就是要培養接班部隊，換血勢必有陣痛期，沒有預設戰績目標。

2016年亞洲男籃挑戰賽將於9月9日至18日在伊朗德黑蘭開打，中華隊將於9月6日啟程。

中華隊12名球員名單為簡偉儒、林郅為、李維哲、蔣淯安、周伯勳、周儀翔、戴維斯（Quincy Davis）、周柏臣、李德威、胡凱翔、劉錚、胡瓏貿，除了簡偉儒與林郅為之外，都是今年瓊斯盃中華藍隊的成員。

簡偉儒曾入選U18亞青、U19世青以及去年瓊斯盃中華白，這是他第1次入選中華隊。

閻家驊表示，簡偉儒投籃穩定，可以打1、2號，這位置原本想找呂奇旻，但因為呂奇旻有傷；林郅為高度夠、活動力強，過去內線有曾文鼎、吳岱豪等，林郅為的上場機會不多，閻家驊認為，林郅為可以好好栽培。

其餘球員都是今年瓊斯盃中華藍班底，而超級籃球聯賽（SBL）選秀狀元、中華藍的張宗憲在瓊斯盃都沒有上場，回台之後仍未正式亮相。閻家驊表示，張宗憲因膝傷，這次也沒有入選名單。

閻家驊表示，雖然中華隊以年輕球員為主，但這批球員練習認真，必須要給他們機會。

亞洲男籃挑戰賽共12隊角逐，預賽分為4組、1組3隊，中華隊和菲律賓、印度同組。1050830

(中央社)