李全教當選無效定讞 賴清德：邪不勝正

針對李全教獲判當選無效定讞，台南市長賴清德（中）強調李是自食其果。（黃文博攝）

台南高分院今天判決台南市議會前議長李全教當選無效定讞，台南市長賴清德強調，今天的判決代表邪不勝正，也代表了任何一個人，為了目標不擇手段終將自食其果，希望這一個民主惡例，能夠成為未來任何一個從政者的警惕，且衷心期盼，李案是空前也是絕後。

賴清德表示，在千呼萬喚之下，台灣高等法院今天判決李全教議員選舉當選無效確定，證明邪不勝正，也代表近兩年來，李全教擾亂台南的鬧劇終於劃下句點。

賴說，他期盼台南能夠找回平靜，未來市議會與市府都能夠克盡其則，為台南市的發展共同努力！

他指出，李全教是台灣地方自治史上第一個涉及議員選舉跟議長選舉賄選案的人，議長選舉被判四年，議員選舉判決當選無效今天定讞，代表黑金改革的成功，也因為這個案件引起社會群情激憤，在民意的督促之下，立法院也劍及履及，修改地方制度法，讓議長、副議長的選舉要記名投票，讓黑金的改革可以踏出成功的第一步，讓陽光可以照進地方政治。

回憶整個過程，賴說自己很平靜，也非常堅定。之所以平靜，是因為賴市長個人對於民主制度的信仰，知道民主政治並不完美，一定會有類似的案例，但是民主的制度在台灣社會民意的高漲之下，一定能有能力去淨化這樣的事件，也必然會借助這樣的事件，讓民主更往前一步；之所以堅定是因為他堅信優質的民主，一定要有清廉的政治，清廉的政治又必須要仰賴廉能的政治、進步的司法。

「國家一定要有清明的政治，而清明的政治又必須要靠廉能的政治、進步的司法、完整的立法以及理性議會的監督，缺一不可，要達到這樣的目標，每一個人都有責任。」身為臺南市長的責任更重大，為此，他一路走來，不計毀譽，一肩扛起。

賴清德不諱言，自己承受許許多多的批評、抹黑、攻擊，但都沒有影響其決心，不曾孤單，德不孤必有鄰，所以也從來沒有感覺挫折失敗過，他感謝社會大眾的支持，更相信台灣人民對民主制度的堅持，以及清明政治的嚮往，一定會同舟共濟，共同面對這個事件。

最後，他強調，發生這樣的事件固然是社會的不幸，但是如果社會能因此而進步的話，何嘗也不失為是一件進步的事情。

(中時)