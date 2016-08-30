第2屆台南文旦評鑑　冠軍落在麻豆

台南文旦果品評鑑30日登場，農業局邀請9位專家教授，在58組參賽果農中，選出今年的文旦王。（萬于甄攝）

第2屆文旦評鑑除了果品評鑑，今年也針對果園管理進行評分，從田間工作記錄、土壤分析追本溯源觀察，許多果園都獲得評審稱讚青睞。（萬于甄攝）

台南文旦評鑑30日選出今年的文旦王，去年由下營果農獲得，今年文旦王則是留在盛產地麻豆。（萬于甄攝）

第2屆台南市文旦評鑑大賽結果30日出爐，今年由麻豆果農林建良獲得文旦王。文旦評鑑主審呂明雄表示，今年品質出乎意料的好，原以為因雨害、寒害關係，品質會不如以往，沒想到11度以上的高品質文旦也多達37組。

今年文旦評鑑大賽吸引66位果農參賽，多為下營及麻豆區的果農，評分標準分為果園評鑑及果品評鑑兩部分，前者占總成績30％，後者則占70％，經過果園評鑑、農藥殘留檢驗合格後的文旦，才能獲得第二階段果品評鑑資格，30日有58位果農進入果品評鑑。

農業局今年邀請9位專家學者組成評審團，針對文旦果實外觀、甜度、肉質風味及種子數等4大項進行評分，經過約3小時的評分，9位評審終在眾多品質優良的文旦中，選出今年的文旦王，由麻豆區果農林建良奪下。

嘉義大學榮譽教授，同時擔任文旦評鑑主審的呂明雄說，「今年的文旦品質出乎意料的好」，本擔心今年因氣候異常、潰瘍病發生率也高，文旦品質恐受影響，不過，參與評鑑的文旦似乎並未受到影響，且11度以上的高品質文旦也多達37組。

呂明雄表示，優質文旦外觀須具備果實外形勻稱、不歪斜，果皮光滑、毛孔油胞細緻等條件，文旦辭水後重量約400到600公克較佳，剝開後果皮薄且果肉質地細致，內含種子數須少於1粒，甜度最好在11度以上。

今年3、4月文旦開花期雖受雨害影響，產期略為延遲2周左右，導致著果率低，果實普遍較碩大，不過今年因果實生長後期氣候得宜，且無颱風影響，文旦外觀、品質依然不輸以往。31日將由台南市長賴清德親自頒發匾額及獎金，給獲獎的25名果農。

(中時)