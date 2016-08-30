台中好湯溫泉季開跑 投苗聯合行銷

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「2016台中好湯溫泉季」將於9月1日至10月31日將展開一連串精彩活動，今年更整合苗栗泰安、南投東埔與南北港溪等溫泉資源，聯合行銷中台灣溫泉產業。

「2016台中好湯溫泉季」啟動儀式今天由台中市長林佳龍主持，包括苗栗縣副縣長鄧桂菊、南投縣觀光處長王源鍾、日本大分縣別府市觀光協會長梅野朋子等人也到場共襄盛舉。

林佳龍表示，中台灣擁有許多優質的溫泉資源，溫泉將成為旅遊的新亮點；市府積極整合台中谷關、東勢、大坑、大肚山、苗栗泰安、南投東埔與南北港溪等溫泉資源，聯合台中、苗栗、南投力量，積極爭取星馬、港澳、日本等地旅客。

另外，9月15日開始將有台中飛往日本大分的直航班機，日本旅客也可直飛至中台灣旅遊。

觀旅局表示，9月11日的「谷關遊街趣浴衣嘉年華」活動將有中台灣地區10個表演團體踩街演出；日本大分縣由布院「日本神樂」團隊也將演出「八岐大蛇」舞蹈；民眾只要於活動當天或前一晚到谷關住宿，就有機會免費獲得限量浴衣，還可免費品嘗原住民的烤大豬、搗麻糬及白冷冰棒。

此外，9月1日至10月31日止，在台中市各溫泉地區、苗栗泰安及南投溫泉區參與活動的溫泉飯店或店家消費滿新台幣500元，完成登錄就有機會去日本最著名的湯布院泡湯。1050830

(中央社)