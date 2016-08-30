發掘亮島人五年有成 馬祖辦學術論壇

馬祖「亮島人」自2011年被發掘以來，為人類考古學界投下震撼彈。連江縣政府9月4日將召開「2016馬祖亮島史前文化論壇」並開放「亮島專題展區」，將亮島遺址累積成果做完整呈現。

屬於馬祖列島之一的亮島，過去稱為「浪島」，距離東引與北竿各約27公里，與中國大陸東南沿海最近的距離約26公里；民國40年7月15日，由海上特種突擊中隊長李承山率隊成功登島，並插上第一面國旗。

2011年為慶祝國軍登島60週年，軍方邀請時任縣長的楊綏生參加，他於島上發現有多處貝塚，即邀請國內考古學者組成考古團隊前往發掘；而「亮島人」是同年12月19日，由中央研究院歷史語言研究所考古學家陳仲玉所率領的考古隊，於馬祖亮島島尾I遺址發掘出土的人類遺骸，受到國內外學界、媒體與政府文化部門的高度關注。

隔年7月，亮島人2號也在貝塚附近現身；亮島人為臺灣考古學上的重大發現，也是國內至今發現最早的人骨，同時更是中國大陸東南沿海新石器時代早期墓葬中，少數年代久遠且保存良好的案例之一。

亮島人1號、2號粒線體DNA的成功萃取，也是目前亞洲大陸東南沿海一帶DNA序列保存最完整且年代較早的二筆重要資料，為亞洲大陸東南沿海一帶早期人群的移動與擴散問題，提供了關鍵性的解釋基礎，這個研究成果受國際學界高度矚目。經過國際間研究機構的科學檢測證實，將馬祖列島的歷史推早到距今8000年，改寫了臺灣考古發現，也開啟了國際間有關南島語族起源地的一連串討論。

亮島人出土後，縣府對亮島遺址文化推動不遺餘力，這些年除持續針對島尾遺址進行田野挖掘，也同步執行亮島人DNA解碼、人類體質學研究、自然環境文化史研究，並藉由科技完成亮島1號、2號人顏面復原模型。

9月4日更將透過「2016馬祖亮島史前文化論壇」召開，以及民俗文物館1樓「亮島專題展區」正式開放，將這5年來亮島遺址所累積的成果做一次完整呈現；文化局歡迎來賓踴躍參與此次論壇，分享馬祖能擁有如此彌足珍貴人類考古資產的喜悅與榮耀。1050830

(中央社)