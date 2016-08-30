歐習9.3杭州進行最後會晤

美國總統歐巴馬與大陸國家主席習近平會面資料照。（圖／美聯社）

美國總統國家安全事務副助理本•羅茲29日在華盛頓表示，即將在中國杭州舉行的新一輪歐習會議題廣泛，將推動美中合作，並彌補各領域的分歧，這可能是歐巴馬任內最後一次歐習會。

歐巴馬將於9月2日至9日赴中國與寮國，出席二十國集團（G20）杭州峰會、美國－東盟領導人峰會以及東亞峰會，這將是他2009年就職以來第11次訪問亞洲。在杭州期間，他將與中國國家主席習近平會晤。

中評社說，歐巴馬將於北京時間9月3日下午和晚上在杭州與習近平舉行幾個小時的會談和晚宴聚會。白宮高官相信，這將是歐巴馬作為總統最後一次機會花幾個小時與習近平討論美中關係。白宮官員29日透露了此次歐巴馬訪問亞洲的主要議題與期待。

羅茲當天在白宮吹風時向記者表示，自加州莊園會以來，美中兩國領導人先後在北京、華盛頓等地多次會晤。杭州歐習會可能是歐巴馬總統任期內最後一次與習近平進行的長時間雙邊會晤，議題將非常廣泛，雙方將在有共同利益的領域推進合作，並努力彌合一些領域的分歧。

他說，兩國領導人將回顧雙方在全球經濟、應對氣候變化、通過伊朗核協議阻止核擴散、朝（北韓）核問題等議題上取得的合作進展，也將討論網路安全等議題。歐巴馬還將出席中方為其舉辦的晚宴。

美國總統高級顧問布萊恩•迪斯說，杭州歐習會將談及美中幫助推動《巴黎協定》儘早生效的議題。近年來，美中合作已成為應對氣候變化全球行動的最重要推動力之一。他希望此次會晤能繼續展現這種合作，也希望兩國能在超級溫室氣體氫氟碳化物（HFCs）談判、全球民航業碳減排等領域加強合作。

9月5日晚，歐巴馬將結束G20峰會行程飛往老撾，這將是美國總統首次訪問老撾，白宮認為這對雙邊關係有歷史性意義。訪問期間，歐巴馬將與寮國家主席本揚舉行會晤，加強兩國貿易、投資、教育、衛生等多領域合作。

白宮透露，在寮國期間，歐巴馬將就已實施7年多的亞太再平衡戰略進行總結性演講，強調美國推動亞太經濟外交、加強安全存在、加強海上安全和救援減災合作的重要性，並再次呼籲美國國會批准TPP。此外，他還將與菲律賓總統杜特爾特會晤。

(中時電子報)