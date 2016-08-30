築地市場傳延遷 小池百合子將說明

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築地市場是東京都政府的公營批發市場，也是日本最大的魚市場。原訂11月遷移，但今天傳出，才上任的東京都知事小池百合子初步決定延期遷移。

位於東京都中央區的築地是日本最具代表性的批發市場，就批發市場規模而言，堪稱全球首屈一指。

原本計畫11月遷至東京都江東區的豐洲市場，但今天傳出，東京都知事小池初步決定，將延期遷移。至於豐洲市場的開幕時程，可能要等到目前豐洲市場實施的地下水檢測結果出爐，也就是明年1月以後，才會做出判斷。

小池今天上午對媒體表示，目前還在仔細調查中，近期之內會召開記者會做出說明。她今天在接見訪客時表示，會儘早做出明確的態度。

若按原訂計畫，築地市場將於11月2日關閉，業者在遷移到豐洲市場之後，豐洲市場11月7日開幕。但因豐洲市場的用地被查出有土壤、地下水污染等問題，部分業者認為污染對策沒有做好，要求延遲遷移。

小池對於地下水檢測等作業還沒結束之前，就決定市場何時開幕一事，抱持懷疑。她在26日的例行記者會上表示，搬遷作業應在確認安全、萬事都做好的情況下推動。

不過，有些業者已在裝潢豐洲市場的店鋪內部，且包括冰箱等的租賃契約也需要簽，所以東京都政府須給業者一個交代。

今年7月底東京都知事選舉時，針對築地市場搬遷，小池提出的政見是「一定要駐足思考才行」。她當選後，曾與「挺搬遷」及「反搬遷」兩派的市場人士會談，並於本月16日視察築地和豐洲市場。

1935年啟用的築地市場面臨設施老舊、過度擁擠等問題，1986年東京都政府決定要在原址重新整建設施，但因財政拮据等理由而受挫，2001年東京都政府決定要將市場遷移到豐洲。1050830

(中央社)