應為樁腳賄選負責 李全教當選無效

停職中的台南市議長李全教被判當選無效確定，二審法院台南高分院認同地方法院見解，認為李全教應為競選團隊賄選行為負責，一審依法判決李全教當選無效並無不當，駁回上訴。

台南市議會在民國103年12月25日舉辦的議長選舉中，民進黨雖取得議員過半席次優勢，但最後由國民黨籍的李全教，擊敗民進黨提名的賴美惠當選議長，隨後引發一連串政壇動盪。

台南地檢署之後則針對接獲的多起情資，開始偵辦李全教涉及的議員及議長賄選。與李全教同選區落選的民進黨前市議員王峻潭及南檢，也分別對李提出當選無效之訴。

由於議員賄選案部分，李全教的競選幹部黃澄清，以及兩名樁腳、兩名受賄民眾都已經在一審被判有罪；李全教雖全力切割與黃澄清的關係，台南地方法院合議庭認為李全教應對競選團隊成員賄選行為負責，判決李全教當選無效。李全教不服，提出上訴，經台南高分院審理後今天宣判。

台南高分院發言人沈揚仁表示，合議庭法官認為，黃澄清等人在李全教競選總部擔任重要職務，賄選行為應於事前經李全教授權或同意、或不違背李全教本意；因此，李全教應為競選團隊成員的行為負責，一審法院依法判決李全教當選無效並無不當，駁回李全教的上訴。

李全教在判決出爐後未露面受訪，僅透過慕僚發出聲明指出，他有宗教信仰，相信報應，犧牲他至少喚醒大家對政治的省思。政治的惡鬥對台灣有害無益，過度政治化的司法對台灣民主法治傷害更大。在這樣的政治環境，對宣判結果心理早有準備，請讓他沉澱一下。

台南市長賴清德召開記者會表示，判決出爐代表任何人凡是不擇手段，一定自食其果。希望此一民主惡例成為警惕，也希望是空前絕後。他為此案承受來自各方的抹黑批評，但從未感覺挫折；對於此案能夠督促立法院通過，將正副議長選舉改採記名投票，社會因此更進步。1050830

(中央社)