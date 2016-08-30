明倫國小變智慧公宅 保留外牆融合新建築

台北市今天宣布明倫公宅智慧社區工程招標案開跑，副市長林欽榮說，這是全國首次由國小用地透過都市計畫變成智慧公宅，且會保留靠近承德路二段的國小外牆，並做成中繼住宅。

台北市都市發展局表示，「大同區明倫公共住宅」為住宅政策推動標竿計畫，基地面積約8639平方公尺，原址為大同區明倫國小，因應少子化，經歷廢校及都市計畫變更等程序後，由都市發展局規劃建置公共住宅。

明倫公宅規劃興建地下2層地上11層建築物，可提供公共住宅380戶，房型可分為一房型10到12坪、二房型16到18坪、三房型22到25坪，統包發包金額約新台幣16.5億元；今年8月底統包上網公開閱覽，預計明年1月動工，民國108年12月底完工。

林欽榮受訪指出，「明倫公宅」是帶動大同區再生一部分，也會當成地方發展青年住宅以及老舊住宅的中繼宅，這也是全國首創由國小用地變更成智慧公用住宅用地。

他說，經過1年多準備和聆聽地方居民需求，原本並沒設計幼兒園，但經過討論，該區仍需設置幼兒園和公共保母，且具有歷史意涵的明倫國小外牆也會保留，未來也會化身成全面智慧化公宅。

都發局規劃明倫公宅包含汽車停車格242席、機車286席，1、2樓的附屬空間有創造力學園、社區公共保母約30人、可容納180名幼兒的幼兒園，並提供青年創業和商業空間。

到場聆聽的台北市國小學生家長會聯合會監事邱聰智則呼籲市府，應該把明倫國小的中繼住宅蓋在隔壁的就業輔導處基地，兩地相隔不到6公尺，可幫助300戶到400戶的年輕家庭幼兒教育。

他說，不反對蓋中繼住宅，若把現址改成大龍附屬明倫幼兒院並和鄰近大龍國小結合，未來和重慶國中及明倫高中結合，形成一個完全中學學區，希望市府考量可移動中繼住宅現地。1050830

(中央社)