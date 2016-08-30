黃健庭南韓分享台東經驗 獲廣大迴響

台東縣長黃健庭今天在韓國江原道原州舉行的2016年西太平洋健康城市聯盟全球國際研討會，分享台東如何提振經濟，改善人民健康的實際經驗，獲得與會28個城市的廣大迴響。

為期4天的2016年西太平洋健康城市聯盟全球國際研討會於29日在韓國原州開幕，這個以結合公私資源改善健康環境為目標的NGO平台，今年吸引來自全球28個城市分享經驗，共同為促進世界公民健康努力。

台東縣今年第一次參加，黃健庭縣長接受大會邀請，今天就台東縣的經驗指出，過去台東貧病相依的核心問題其實是經濟，在用對的策略發展台東自然優勢觀光奏效後，台東人追求健康的本錢增加了，平均餘命提高1.14歲。

黃健庭說，台東用聰明的方法對抗風沙，空氣品質年年第1名，更是許多城市羨慕之處。

至於台東如何克服嚴重的菸酒檳榔文化，台東縣衛生局科長林秋菊也特別專案報告，分享台東推動戒酒和宜居社區的經驗。

黃健庭表示：「曾經台東是一個健康和經濟指標都墊底的城市，今天能站在這裡和世界衛生組識專家及改變城市的領導者，分享台東經營健康城市的經驗，同時向大家學習，是一件非常開心的事。台東有上帝賞賜的好山好水好空氣，一定要努力做健康城巿的模範生。」1050830

(中央社)