哥們遭空殼公司欠薪千萬 王寶強轉發消息盼討回公道

電影《大鬧東海》被爆欠劇組人員4千多萬薪資未付。（圖／取材自微博）

大陸男星王寶強本月中無預警發布離婚聲明，更語出驚人爆料前妻馬蓉出軌自己的經紀人宋喆，婚變風波鬧得滿城風雨，甚至牽扯出許多陰謀論，王寶強不只被戴綠帽10多年、還遭馬蓉轉移財產等，有知情人士透露，王寶強表示可以不要任何財產，只要一雙兒女的監護權，不過他自己家務事都還沒處理完，現在卻傳出出手幫哥們向積欠千萬薪酬未付的劇組討公道，讓人看見他重情重義的一面。

由劉鎮偉執導、吳磊、張豐毅、楊紫瓊領銜主演的神話電影《大鬧東海》備受矚目，但近日卻傳出拖欠薪資，有劇組人員向《全明星探》爆料，指稱電影早已於今年5月29日殺青，可是5月份的工資拖欠至今3個月還沒拿到，期間多次與電影投資方聯繫卻追討未果，目前劇組連同導演在內，好幾個部門都沒有拿到薪資，因此劇組人員決定集體投訴《大鬧東海》投資方。

劇組人員目前已起訴《大鬧東海》投資方，盼能取回應得的薪資。（圖／取材自微博）

而正在處理家務事的王寶強，被人發現也轉發消息，盼能替哥們討回公道。（圖／取材自微博）

據悉，劇組人員已經向「嘉視年華影視製作有限公司」負責人樓曉樓先生發布一份關於儘快支付剩餘費用的律師信，律師信中明確指出包含嘉視年華在內共計4間公司在拍攝電影時，共欠918萬人民幣（約4357萬新台幣）尚未付清，但爆料者稱，在給予律師信後，樓曉樓居然把當時在對帳單簽字的副總裁停職，目前劇組已在象山提出訴訟，預計下月23。

事實上嘉視年華被人發現是家空殼公司，過去也有諸多不良紀錄，多年前也曾欠人幾百萬房租，最後還是屋主去法院起訴才拿回租金，而現在嘉視年華連囤放物資的倉庫都已4個月未繳納房租，而這起欠薪事件也在業界引發關注，不少同業人士紛紛轉載，其中王寶強也疑似出手幫討公道，在朋友圈中轉發消息，文末更呼籲朋友轉發，讓人感動他的有情有義。

(中時電子報)