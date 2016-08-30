新北百年戶政展　帶民眾走進時光隧道

新北市民政局今天（8月30日）起至9月1日，一連3天在市府1樓西側大廳舉辦「戶政創新成果展」。（孟祥傑攝）

新北市民政局今天起在市府1樓西側大廳舉辦「戶政創新成果展」，並安排美麗的戶所人員擔任導覽解說員。（孟祥傑攝）

台灣日治時期戶政資料欄中詳細記載各種資料，職業欄中的「左官」就是泥水匠。（孟祥傑攝）

台灣日治時期戶政資料欄中詳細記載各種資料，職業欄中的「賣卜」就是算命師。（孟祥傑攝）

新北市民政局今天起在市府1樓西側大廳舉辦「戶政創新成果展」，並贈送限量月老紅線，吸引民眾大排長龍。（孟祥傑攝）

你知道「賣卜」是算命師、「查媒嫺子」是與家婢所生的子女嗎？新北市民政局今天（8月30日）起至9月1日，一連3天在市府1樓西側大廳舉辦「戶政創新成果展」，展出新北市百年來的珍貴戶政史料、文物，許多特殊的職業、身分名稱，讓許多參觀民眾大開眼界。

民政局長江俊霆表示，這些珍貴的戶政歷史文物都珍藏在各戶政事務所的檔案室，溫溼度嚴控，相當珍貴；市長朱立倫參觀時也驚呼：「我的出生證明就是長這樣耶！」

民政局展出的百年戶政文物，從日治時代的戶籍資料、台灣光復初期民國35年戶籍登記申請書、戶口清查表，還有第1代到第6代身分證的演變、戶口名簿、印鑑條、出生證明、結婚證明書、門牌等的演進樣貌，朱立倫笑說，這些珍貴文物讓他覺得好懷念。

民政局表示，日本人以毛筆謄寫資料，從日據時期留下的泛黃戶政史料中可以看到，當時日本登記的戶政資料已非常詳細，除註記省籍外，還記載成員資料，甚至還記錄是否「纏足」、「種痘」，甚至連不再繼續纏足、接種過幾次牛痘疫苗都留下紀錄。

此外還有「阿片吸食」欄，記載家中成員是否吸食鴉片；「職業」欄的「賣卜」代表算命師、「左官」為泥水匠、「花摘」則是採花工。

而家庭成員稱謂也相當特殊，例如「媳婦仔」是童養媳、「過房子」是同宗的養子、「庶子」是與妾所生的子女、「查某嫺」是女幫傭或家婢、「查媒嫺子」就是與家婢所生的子女，也反映出當時妻妾成群，甚至與奴婢一起生子的社會現象。功能。

除了展出百年戶政史料外，每天上午與下午各發送限量150條月老紅線，也吸引民眾大排長龍。

(中時)