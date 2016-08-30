徐光曦遭疑自己查自己 林全：調查多元

針對兆豐銀行紐約分行疑涉洗錢案，外界質疑兆豐董事長徐光曦赴美是「自己查自己」。行政院長林全今天表示，徐光曦赴美是因為要和美國金融監理機構說明，兆豐調查是多元進行。

林全下午親自召開「兆豐銀行紐約分行疑涉洗錢案」記者會。林全與行政院副院長林錫耀、法務部長邱太三、金管會主委丁克華、副主委桂先農共同出席。

林全表示，他已指示林錫耀主持督導小組，督導法務部及金管會，「徹查責任，沒有上限」。針對外界質疑，他也要試圖回答。

對於兆豐有沒有「自己人查自己人」？或者兆豐董事長徐光曦去美國是不是「自己查自己」？

林全表示，兆豐的調查包含法務部及金管會，是多元進行，並不是兆豐靠自己來查。至於徐光曦去美國，主要是因為美國裁罰案件是州的金檢單位，還有很多後續問題要和當地主管機關說明。

他表示，同時，紐約分行目前管理、法制上問題可能發生在美國其他分行，徐光曦必須儘速和美國金融監理機構說明與報告，這是他立即啟程前往美國的原因。

林全表示，至於兆豐總經理吳漢卿部分。由於目前兆豐案件引起國際間重視，特別是巴拿馬分行也有相關調查必要，因此總經理必須去巴拿馬和當地監理機關說明與報告，這是這兩人去海外的原因。

他也表示，等到危機處理告一段落，會就金管會調查的行政責任及相關事實，統一檢討、檢視，相關人員的責任大約會在2、3週內有比較清楚的決定。

林錫耀說，今天下午籌組督導小組，希望強化監督目前進行中的兆豐案行政調查與司法調查能量。各界對兆豐案到目前調查情況仍然有許多疑問與不滿，這些都會在督導小組的運作下，希望給金管會及法務部諮詢及建議，督促相關調查工作更有效率進行。

他表示，下午緊急邀請在金融及法律方面專家參加督導小組，目前已獲邀請的包括永社理事長陳傳岳、前民間司改會執行長高涌誠。金融方面有5人，包括前台銀董事長呂桔誠，前第一銀行董事長張兆順，前土地銀行董事長蔡哲雄、吳繁治，以及現任證交所董事長施俊吉。督導小組預定明天就開始開會，希望對目前正在進行中的調查工作提供更多諮詢與協助。

兆豐金融控股股份有限公司旗下兆豐國際商業銀行股份有限公司紐約分行因涉洗錢，在美國紐約州金融服務署（DFS）首季一般業務檢查中，被指控於2012年涉及違反銀行保密法及反洗錢法，遭重罰1.8億美元（約新台幣56.5億元）。1050830

(中央社)