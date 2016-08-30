陸客不來 台東遊客不減反增

我要評比

今年5月後台東陸客團減少近4成，但整體旅遊人次未減反增。東管處表示，今年推出許多藝文活動和景點，吸引國內外遊客；另外，台東縣政府也走國際化為目標。

新政府上任後，旅遊情況備受矚目，尤其是陸客團動態更讓旅遊界關注。

根據台東縣政府觀光旅遊處統計資料，今年5月陸客團人數是11萬437人次，6月驟減為7萬2480人次，7月8萬1405人次，總計26萬4322人次；去年5至7月總人次42萬5715人次，比去年減少16萬3393人次，約37.9%。

雖然陸客團減少，但是以陸客團為主的東海岸旅遊人數卻未減反增。根據觀光局東部海岸國家風景區統計資料，去年7月旅遊人數是39萬8000多人次，今年7月是47萬5000人次，增加7萬6000人次，今年的6月也比去年6月增加。

陸客不來，遊客反增，台東縣政府觀旅處表示，台東縣政府推動觀光從不以陸客為主要目標，而是走國際化，觀旅處上週才前往新加坡促銷，吸引國際觀光客。

東管處副處長林維玲表示，東管處每個月都有活動，像是最近推出的藝術節活動、音樂會都吸引旅行社注意；另外，東管處增加設施，也成為遊客喜歡的景點。

例如，東管處新增「泡風景」裝置藝術，樹蔭下一葉扁舟上設有彈性吊床，躺在上面，沉浸在周邊的山、海、風、光，作者說，可以享受到「寧靜的微觀」，完工之後成了最受歡迎的休憩空間。

明年即將開幕的大型飯店「The Gaya Hotel」，連名字都走國際路線，總經理江俊嶙表示，台東不能只著眼在國旅市場，餅無法做大，最後只能淪為削價競爭，「寂寞星球（Lonely planet）」上月才將台東評鑑為亞洲十大旅遊點，必須放眼國際，提早鋪陳才能找到出路。

江俊嶙表示，團隊今天特別邀請專營亞洲高端旅遊主題市場Heavens Portfolio國際行銷整合公司到台東，發掘與國際高端觀光市場接軌的元素。1050830

(中央社)