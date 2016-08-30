陸發豪語 2020東京奧運續稱霸亞洲

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在剛落幕的里約奧運，中國大陸代表團成績不盡理想。大陸國家體育總局日前發文要求，在「十三五」時期要繼續在奧運等國際大賽取得優異成績，2020年東京奧運要在亞洲「保持領先地位」。

中新網今天報導，大陸國家體育總局日前印發「競技體育『十三五』規劃」通知，提出「十三五」（第13個5年規畫，2016至2020年）時期的大陸競技體育重點發展方向與目標。

這份文件提出，大陸要以足球改革為突破口，提升足、籃、排三大球發展水準，鞏固並擴大優勢項目，挖掘潛在優勢項目成長點，冬季、基礎和落後項目力爭有更大提升，並加速職業體育發展進程。

在運動成績上，這份文件要求，要以舉辦2022年北京冬季奧運為契機，加快大陸冬季運動項目全面發展並提高競技水準；2018年南韓平昌冬奧，大陸則要擴大參賽規模，「成績穩中有升，在亞洲處於領先行列」。

此外，規畫還要求，2020年東京夏季奧運，大陸代表團成績要「繼續保持排名前列，在亞洲保持領先地位」；其他國際綜合性運動會和單項比賽爭取優異成績。

在8月稍早舉行的里約奧運，大陸代表團取得26金、18銀、26銅共70面獎牌，無論奪金或總獎牌數量都傲視亞洲，領先奪得12金、獲41面獎牌的日本。

不過，大陸在里約奧運體操、羽球、跳水等項目表現不理想，外媒直指里約奧運是大陸20年來表現最差的一次。其中，大陸在2012年倫敦奧運體操項目奪得5面金牌，這次卻1金也沒拿到。1050830

(中央社)