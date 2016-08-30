陽澄湖大閘蟹 今年價格貴3成

今年上半年洪災不斷，導致陽澄湖大閘蟹個頭小，且產量較去年減少3成，估計去年4兩公蟹出水價1市斤（500公克）70元（人民幣，下同），今年要賣到100元，價格較去年貴3成。如果想在中秋前嚐鮮，價格更會貴一倍。

「這隻母蟹大概有三兩多」。中國水產科學研究院淡水養殖中心首席養殖顧問周鑫，拿起一隻大閘蟹仔細端詳後表示，今年6月前各地遭遇洪災，光照減少，水草長不好。7、8月攝氏35度以上的高溫天又有20多天，水草又大量腐爛，影響水質環境，各地大閘蟹存活率低，普遍減產，也會影響口感；再加上大閘蟹生長速度放緩，少蛻一次殼，使大規格蟹銳減，因此預估今年出水價要上漲30%以上。

儘管大閘蟹尚未上市，但電商平台上的蟹券卻已滿天飛，4對「4兩雄3兩雌」的陽澄湖大閘蟹蟹券，打折後只要100多元，3.5兩雄2.5兩雌甚至不足百元。中國水產高級工程師楊維龍說，這個價格根本買不到任何湖區的大閘蟹，拿到手的一定是冒牌貨，還可能缺斤缺兩。

專家表示，大閘蟹若只打區域品牌，很容易被假冒，甚至以次級品冒充高級品的缺點，所以漸多公司開始以品牌主打市場，只選陽澄湖大閘蟹中的優等生。例如有的業者只選陽澄湖和太湖中前10%的好蟹，優質優價，不但讓更多養殖戶努力養出好蟹，也能讓消費者吃到正宗好蟹。

明年想吃到陽澄湖區大閘蟹，價格可能比今年更高。因為2001年前，陽澄湖圍網最高峰曾達到14.27萬畝，堪稱「天羅地網」，如今已減少到只剩3.2萬畝。考慮到生態環境和蘇州市供水，圍網將在今年底到明年初拆除一半。預計明年陽澄湖大閘蟹產量將從近年的2000噸左右銳減一半；在物以稀為貴的市場機制和預期心理下，價格仍可能繼續攀升。

(旺報)