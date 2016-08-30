布基尼禁令 再掀文化爭議

一張法國警察強迫海灘上1名穆斯林婦人脫下布基尼的照片，引發國際間激烈討論。儘管法國最高行政法院已裁決，不准禁布基尼，但法國部分城鎮首長仍堅持維持布基尼禁令。

法國南部大城尼斯（Nice）7月遭恐攻後，8月起法國陸續有多個城鎮禁止穆斯林婦女在海灘上穿「布基尼」（burkini），引起穆斯林強烈抗議。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，儘管法國最高行政法院26日裁決，不准這項由鄰近尼斯的盧貝新城（Villeneuve-Loubet）頒發的禁令，但仍有數個受盧貝新城影響的城鎮，不甩最高行政法院，會維持禁令。

有網友貼出修女在海灘的悠閒照片，凸顯不認同布基尼禁令。

法國於2011年4月成為歐洲第一個禁止在公共場所穿布卡（burqa，一種穆斯林婦女所穿的全身罩袍）、以及包住頭、只露出雙眼的尼卡布（Niqab）的國家。如同這次的布基尼禁令，過去也在法國國內引發正反的激烈討論。

法國2004年2月也曾禁過穆斯林頭巾及一些高度宗教象徵的物品進校園。

布基尼是一種全身泳裝，僅露出臉部和手腳，通常是穆斯林婦女所穿。幾年前，中國大陸的婦女流行過在海邊戲水時戴「臉基尼」（facekini），一種戴在頭上、只露出眼、鼻、口的防曬頭套，由於模樣怪異，臉基尼還曾入選時代雜誌2012年最令人吃驚照片。1050830

(中央社)