奶油標示規範 明年7月上路

奶油正名明年7月上路！食品藥物管理署今天公布奶油產品標示新規範，明確區分奶油、鮮奶油、人造奶油與脂肪抹醬的差別，其中對於脂肪抹醬的規定，原本還要再細分中脂或低脂，但經各界討論後，決定一律統稱脂肪抹醬，明年7月起實施，違者最重開罰400萬元。

食藥署今第二次預告「奶油、乳脂、人造奶油與脂肪抹醬之品名及標示規定」草案，修正部分關於脂肪抹醬的規範。在今年3月的第一次預告中，脂肪抹醬要再依據油脂含量，細分為中脂或低脂，但最新規定已取消。

食藥署食品組長潘志寬說，預告期間美國商會提出「國際食品法典委員會」（CODEX）規定，認為奶油本來就要標明油脂含量，所以應該不用再針對中脂、低脂特別標註，經討論後，決定放寬標準，統一稱脂肪抹醬。

至於其他的奶油標示規定，則維持原本的規畫，乳脂肪含量80％以上可稱奶油，乳脂肪含量10-80％可稱鮮奶油、食用乳油或鮮乳油。其餘用食用油加工的產品，依照脂肪含量不同，必須叫做人造奶油或是脂肪抹醬，其中油脂含量80％以上可叫人造奶油，低於80％則叫脂肪抹醬。

新規定預計2017年7月上路，屆時若產品標示不完整，可依食安法開罰3到300萬元，若標示不實，則可罰4到400萬元。

(中時)