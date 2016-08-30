台中歌劇院開幕 胡德夫、廖瓊枝、黃連煜首演

歌劇院開幕季，邀請台灣各族群的經典歌唱家，在室內連通室外小劇場，舉行黑月演唱會，首先由開啟台灣民歌運動的胡德夫（中）揭開序幕、第二棒由國寶級歌仔藝術家廖瓊枝（左）接力、最後由金曲獎最佳客語歌手黃連煜（右）上場，帶來跨越語言、觸動心靈的歌聲。（黃國峰攝）

金曲獎最佳客語歌手黃連煜，採集山歌、結合藍調元素，創造出屬於自己的新山歌，將於12月16、17日登場。（黃國峰攝）

年逾八十的國寶級藝術家廖瓊枝，首次以時裝清唱演出，展現歌仔戲聲腔與身段之美，將於10月14、15日登場。（黃國峰攝）

台灣民歌之父胡德夫，將於10月01、02日登場。（黃國峰攝）

歌劇院開幕季，將邀請臺灣各族群的經典歌唱家，在室內連通室外小劇場，舉行《黑月演唱會》，首先由開啟臺灣民歌運動的胡德夫揭開序幕、第二棒由國寶級歌仔藝術家廖瓊枝接力、最後由金曲獎最佳客語歌手黃連煜上場，帶來跨越語言、觸動心靈的歌聲。

小劇場俗稱black box（黑盒子），而臺中國家歌劇院有全臺獨一無二戶外與室內小劇場連接的設計，既是黑盒子，也可以升降其中一面門牆，與戶外劇場合而為一，歌劇院藝術總監王文儀說：「這是伊東豊雄先生的巧思，讓觀眾可以從黑盒子中，凝望戶外的月亮，這座全球第二個室內與戶外連接的劇場，是專屬於臺中人的，希望大家都可以來體驗。」有「黑」有「月」，故名「黑月」演唱會。

王文儀表示，歌劇院的建築設計如美聲涵洞，可以完美呈現好聲音，但最好的聲音永遠是人創造出來的，因此每年將會為觀眾獻上臺灣最美的聲音，而今年則請到民謠教父胡德夫、臺灣第一苦旦廖瓊枝、客家藍調歌手黃連煜三位指標歌唱家，為黑月演唱會打頭陣，帶領民眾聽見臺灣土地上不同的聲音。

胡德夫表示，這是他第一次在如此特別的場地演唱，相信觀眾會有一個難忘的夜晚，且他將帶著一個年輕頭目，把封存在大武山上的千年古謠，唱給大家聽。胡德夫《山谷的呼喚》將於10月1日、2日登場的，為黑月演唱會開先鋒。

廖瓊枝表示，很高興多了一個可以表演的場地，並受歌劇院邀請，跨進黑盒子在月下演唱。她說：「演唱會集結所有好聽的傳統曲調，也會有現代的創作旋律。」廖瓊枝《吟唱東方最美詠歎調》將於10月14日、15日登場。

黃連煜則直呼要在兩位重量級前輩面前演唱壓力很大。他講述了自己做了20幾年客家音樂，回頭尋根的歷程。而黃連煜《為山歌而唱》是黑月演唱會的壓軸，將在12月16日、17日舉辦。

(中時)