北韓潛射導彈可陸射 韓需2套薩德

朝中社8月25日提供的照片顯示，北韓已進行潛射導彈發射試驗。而據朝中社稱，這次發射試驗獲得成功。（圖/新華社）

隨著北韓潛射彈道導彈試射成功，引發各方關切，韓國國防部在提交國會的報告資料中指出，北韓的潛射彈道導彈可在1至3年內形成戰力，不僅直接威脅韓國，更能打擊美國本土。

而據韓聯社報導，美國詹姆斯馬丁防擴散研究中心（James Martin Center for Nonproliferation Studies）負責東亞事務的局長路易斯(Jeffrey Lewis)29日針對這點，在個人部落格中指出，被稱為「KN-11」的北韓潛射彈道導彈，可從地面上的導彈發射車上發射，將使北韓更靈活地運用導彈力量，並對韓國造成更大威脅，因此韓國有必要部署兩套「薩德」（THAAD）系統加以應對。

路易斯表示，KN-11雖為潛射導彈，但無法阻止北韓將其改造成陸射導彈。KN-11使用固體燃料，發射準備時間遠短於使用液體燃料的導彈，足以進一步升高朝鮮半島的緊張形勢。

他指出，北韓可能同時發射多枚彈道導彈攻擊韓國，KN-11不管在水下還是在地面，只要調整發射角度，使其近乎垂直俯衝飛向目標，即便使用「薩德」反導系統，也難以保證能攔截。因此他主張，為了反制北韓從海上發射潛射導彈攻擊韓國，韓國有必要部署2套「薩德」系統，而這至少能消除KN-11帶來的部分威脅。

韓國國防部一位負責人29日表示，韓國國防部與地方政府經過協商，最後選出除了星州炮臺之外的星州郡內3處，成為部署「薩德」的候選地，韓美聯合工作組將在三地進行實地考察。而韓國國防部完成實地考察後，將選出最適合部署「薩德」的潛在候選地，並將它與星州炮臺加以比較，最後再敲定「薩德」的落腳地。

(中時電子報)