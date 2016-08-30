林建良獲臺南文旦王 獎金全捐公益團體助流浪狗

台南文旦評鑑冠軍今年由麻豆果農林建良（右）獲得，30日雖未到現場等待，不過得知消息後仍相當開心。（萬于甄攝）

林建良與妻子洪麗琴在文旦果樹周圍設置3個氧氣瓶，讓液肥及養分能有效傳遞到果樹的根部。（萬于甄攝）

果農林建良（左）與妻子洪麗琴（右）今年參加比賽的文旦，果樹年齡僅19年左右，並非老欉的文旦，打破一般消費者挑選文旦的概念。（萬于甄攝）

臺南市政府舉辦第2屆文旦評鑑大賽，今年由麻豆區林建良奪下特優文旦王，他接手管理父親的文旦園僅短短2、3年，打敗57名參賽者，其中不乏經驗豐富的老農。30日得知獲獎後，林建良開心的說「終於贏回冠軍」。

55歲的林建良原本在官田工業區內的螺絲工廠上班，2年前退休後接手父親在麻豆的文旦園，種植面積約1甲多，每年平均產量約12萬臺斤。林建良表示，今年參與評鑑比賽的文旦園在北勢里，占地約3分，果樹年齡約19年。

林建良說，去年也有參與評鑑比賽，但因採果時，並未秤文旦的重量，因此落敗，讓他相當嘔氣。今年捲土重來，特別挑選重量在430到540公克之間的文旦參賽，每顆文旦平均甜度都在13度，果然奪下文旦評鑑冠軍。

林建良以草生栽培管理果園，不使用化學肥料，針對文旦植株做葉面、土壤分析，採用適合的有機肥施肥。另外，林建良也在文旦果樹周邊設置3個氧氣瓶，因北勢里屬於黏性土壤，有時不利果樹根部吸收養分，安置氧氣瓶可直接將液肥養分傳送到根部。

30日獲得今年臺南文旦評鑑冠軍，有不少農友、親朋好友都趕來恭賀林建良。林建良很開心今年能獲得文旦王，他也說，獲得的獎金已與家人說好，要全數捐給關懷流浪狗的公益團體做善事，因為他的果園也多虧有3隻「浪浪」在幫忙看顧，才會長的這麼好。

(中時)