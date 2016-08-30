投彰檢警調攜手 破獲山老鼠集團

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檢警破獲山老鼠集團，查扣大批以贓木加工製作的工藝品。（沈揮勝翻攝）

檢警兵分多路同步搜索，在山老鼠據點起出大量的贓木。（沈揮勝翻攝）

南投地檢署29日指揮南投及彰化警方、南投縣調查站與南投林管處，兵分多路在投彰兩縣同步搜索，破獲以張姓男子為首的14人山老鼠集團，並起獲大批林材、藝品、霰彈槍枝及子彈逾百發，全案依違反《森林法》、《槍砲彈藥管制條例》等多項罪嫌擴大偵辦。

警方調查，以張嫌為首之山老鼠集團，涉以修復道路等工程名義，掩護盜伐國有林木並盜獵，目標區為「溪阿縱走」之森林古道周邊珍貴林木，並於溪頭地區租用多處鐵皮倉庫存放贓品，其盜伐、運送、入庫、轉售、藝品店等採分工負責。

該集團為躲避警方攔查，多利用深夜運送盜伐之林木，並經常變換運輸方式，甚至利用拖吊車將載有贓木之箱型車以拖吊方式進行運送，作風十分大膽，初估該集團獲利可能超過億元。

警方1年前布線蒐證，昨天由南投地檢署檢察官林渝鈞指揮檢察事務官及大批警力，兵分多路展開大規模搜索，分別於該集團成員彰、投住處及倉庫等24個據點，查獲大量珍貴林木及藝品，並起出涉嫌獵殺野生山羌、長鬃山羊等保育類動物之槍彈。

南投縣警局局長魏慶賢表示，該集團藏放之大型盜伐木，警方尚須調動大型吊車搬運，數量相當驚人。南投縣擁有大片珍貴森林資源，極易淪為山老鼠覬覦目標，將持續加強查緝盜伐、盜獵集團，並不定期與林務單位配合執行山清工作，澈底瓦解盜伐集團。

(中時)