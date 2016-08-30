國寶級助陣！中市調解成立率獲6都第1

我要評比

內政部與法務部30日 表揚台中市調解成立率勇奪6都第1，其中豐原區調解委員會主席鄧季春已97歲高齡，是國寶級的「公道嬸」。（盧金足攝）

叫我第1名！內政部與法務部今天（30日）頒獎表揚台中市64名績優調解人員，南屯區委員曾壬癸榮等3人榮獲「調解王」，97歲高齡的豐原區調解委員會主席鄧季春，服務長達52年，是全國年資最久的「公道嬸」，台中市104年度受理調解案件數2萬2350件，調解成立件數1萬9953件，成立率高達89.7%，勇奪6都第1。

法制局長陳朝建表示，台中市有64名調解人員獲獎，曾壬癸、霧峰區林登雄及太平區陳香蘭3人榮獲「調解王」，他們都曾獲行政院長獎，須全年調解成立達250件以上，即平均不到2天調解成功1件糾紛案。

為減少訟源，熱心又專業的「公道伯」、「公道嬸」身居重任，被譽為國寶級調解委員的鄧季春，精通日語及英語，調解過程也看盡人生百態，她說，糾紛最多的是財產、婆媳

、妯娌等，調解成功的秘訣？「只要和氣就能解決，順利調解，就是做好事！」

曾壬癸認為，調解無捷徑，仔細聆聽雙方需求是關鍵，建議民眾遇糾紛可申請調解，省時省錢又免訟累。

陳朝建表示，由於中央對服務年資滿30年以上的資深調解委員，無相關獎勵法令依據，難有實質獎勵，市長林佳龍日前已在行政院會提案增設「資深調解委員總統獎」，對調解委員表達感謝和敬意。

(中時)