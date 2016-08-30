假修路真盜伐 南投檢警破山老鼠集團

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張姓男子為首的盜伐集團，以道路修復工程為掩護，在南投縣杉林溪深山盜伐國有林木，南投檢警查緝張男等20名被告到案。

南投地檢署指揮南投縣警局、調查局南投縣調查站、林務局南投林區管理處、彰化縣警察局，經過1年多調查，破獲以張男為首的盜伐、盜獵集團，初估獲利超過新台幣1億元，今天在縣警局陳列部分贓物、藝品、遭盜伐角材，藝品雕刻精緻程度，連清點人員都讚嘆。

由於此案是近年破獲的較大宗盜伐案，南投縣長林明溱特地到場肯定員警辛勞，並檢視查獲的林木、獵槍及子彈。他說，犯嫌集團盜伐山林、盜獵保育類動物，非常不應該，所幸遭警方逮捕，一定要嚴懲才能達到嚇阻，也呼籲民眾不要購買來路不明的木質藝品。

南投縣警局刑事警察大隊表示，張男集團涉嫌利用杉林溪修復道路工程名義，掩護盜伐國有林班地一級林木及盜獵山羌、長鬃山羊等保育類動物，並行賄當地森林生態渡假園區一名員工，以放水進入管制林地，員工遭逮後坦承犯案，供出每次收賄金額以萬元為單位。

刑警大隊表示，山老鼠集團長期在南投縣轄內「溪阿縱走」的原住民森林古道盜伐珍貴林木，並在溪頭租用多處鐵皮倉庫存放盜伐林木，透過盜伐、運送、入庫、轉售、藝品店等多層分工及一條龍作業牟取暴利。

刑警大隊表示，集團為躲避攔查，利用深夜運送盜伐林木，並經常變換運輸方式，甚至用拖吊車運送載著林木、偽裝拋錨的廂型車，而集團所擁霰彈獵槍的子彈是制式子彈，不排除從射擊協會流出；集團以修路工程為掩護，不排除有合法掩護非法情事，將擴大追查。

南投地檢署表示，專案團隊經1年多蒐證，昨天到南投、彰化兩地，大規模搜索集團成員住處、藏放木頭倉庫等31個據點，查緝20名被告到案，起出數量驚人的珍貴林木及藝品、霰彈獵槍及上百發子彈，部分體積龐大的遭盜林木，還須出動大型吊車搬運。1050830

(中央社)