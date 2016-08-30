高市迎新生 各校巧思別出心裁

今天是高雄市的開學日，多數學校都安排了有趣的迎新活動，四維國小出動最夯的「寶可夢」精靈、文華國小則安排了「天堂路」，讓小朋友挑戰，很多小朋友玩得不亦樂乎。

四維國小親師精心設計佈置「寶可夢」意象情境「迎新門」，由校長翁慶才及學校自治小市長董丞軒和志工媽媽們等一同歡迎小一新生上學，現場有皮卡丘、傑尼龜人偶陪同，帶領小朋友玩拋寶可夢精靈球，非常有趣。

鳳山區文華國小規劃「勇氣小兵來讀冊」活動，讓「新生」變「新兵」，設計屬於各個班級認同的勇氣小兵圖像，有代表「果敢的鐵騎兵」、代表「堅毅的信鴿兵」等。

小朋友完成報到，馬上面臨「天堂路」挑戰，先在軟墊舖設的地板上「匍匐前進」，再挑戰「走平衡木」、「瞄準抓寶」與「尋找名牌」過5關；小朋友勇氣十足，昂首前進，似已擺脫昔日「媽寶」的怯懦，贏得不少掌聲。

那瑪夏國中的開學典禮也很特別，學校規劃「原住民山林智慧探索動態學習」活動，由地方耆老卜袞．伊斯瑪哈單．伊斯立端帶領師生深入那瑪夏，把原住先民們面對大自然時的精神倫理與環境感知化為實際行動，傳承給國中學子，鼓勵他們學習找到屬於自己的獵場。1050830

(中央社)